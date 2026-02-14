Tirol

Kollision auf der Piste: Zwei Skifahrerinnen in Tirol verletzt

Bei einem Sturz auf der Piste verletzte eine 19-jährige Deutsche eine 58-jährige Landsfrau schwer.
14.02.2026, 12:26

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eine Gruppe von Menschen genießt das Skifahren und Snowboarden auf einer schneebedeckten Piste.

Zwei Skifahrerinnen aus Deutschland im Alter von 19 und 58 Jahren sind am Freitag in Lermoos im Tiroler Außerfern (Bezirk Reutte) verletzt worden.

Feuer in Tiroler Hotel – Finnische Sauna steht in Flammen

Die 19-Jährige war zu Sturz gekommen und in die am rechten Pistenrand stehende Landsfrau gerutscht, berichtete die Polizei. Die 58-Jährige wurde schwer verletzt, auch Erstere erlitt Verletzungen.

Tirol
Agenturen  | 

Kommentare