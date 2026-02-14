Kollision auf der Piste: Zwei Skifahrerinnen in Tirol verletzt

Zwei Skifahrerinnen aus Deutschland im Alter von 19 und 58 Jahren sind am Freitag in Lermoos im Tiroler Außerfern (Bezirk Reutte) verletzt worden.

Die 19-Jährige war zu Sturz gekommen und in die am rechten Pistenrand stehende Landsfrau gerutscht, berichtete die Polizei. Die 58-Jährige wurde schwer verletzt, auch Erstere erlitt Verletzungen.