Feuer in Tiroler Hotel – Finnische Sauna steht in Flammen
In einem Söller Beherbergungsbetrieb geriet eine finnische Sauna in Brand. Der Inhaber löschte das Feuer selbst.
In einem Beherbergungsbetrieb in Söll (Bezirk Kufstein) kam es am Donnerstagabend zu einem Löscheinsatz im Wellnessbereich. Gegen 18.30 Uhr geriet die hölzerne Wand- und Deckenverkleidung der finnischen Sauna in Brand. Der Inhaber des Betriebes brachte das Feuer eigenständig mit einem Handfeuerlöscher unter Kontrolle, bevor ein größerer Schaden entstehen konnte. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.
Brandursache unklar
Die Freiwillige Feuerwehr Söll war mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort, um die Situation abzusichern. Auch eine Streife der Polizeiinspektion Söll wurde zum Einsatzort gerufen. Der entstand Sachschaden ist derzeit unklar. Wodurch der Brand ausgelöst wurde bleibt ebenfalls vorerst offen.
