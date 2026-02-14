In einem Beherbergungsbetrieb in Söll (Bezirk Kufstein) kam es am Donnerstagabend zu einem Löscheinsatz im Wellnessbereich. Gegen 18.30 Uhr geriet die hölzerne Wand- und Deckenverkleidung der finnischen Sauna in Brand. Der Inhaber des Betriebes brachte das Feuer eigenständig mit einem Handfeuerlöscher unter Kontrolle, bevor ein größerer Schaden entstehen konnte. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.