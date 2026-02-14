Frontal-Crash auf Landstraße fordert 4 Verletzte, darunter 2 Kinder
Eine 34-jährige Schweizerin geriet mit ihrem Wagen aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn.
Ein Zusammenstoß zweier Pkw auf der Tiroler Straße (B 171) in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) hat Freitagnachmittag vier Leichtverletzte gefordert. Eine 34-jährige Schweizerin geriet mit ihrem Wagen aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Auto eines 31-jährigen Ukrainers. Die 30-jährige Ehefrau des Ukrainers sowie die fünfjährige Tochter wurden ebenso verletzt wie die Schweizerin und deren achtjähriger Sohn.
Die Verletzten wurden in die Innsbrucker Klinik sowie in das Krankenhaus Hall gebracht, berichtete die Polizei. Im Einsatz standen mehrere Rettungskräfte, die Freiwillige Feuerwehr Hall in Tirol sowie Polizeistreifen.
Kommentare