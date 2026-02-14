Ein Zusammenstoß zweier Pkw auf der Tiroler Straße (B 171) in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) hat Freitagnachmittag vier Leichtverletzte gefordert. Eine 34-jährige Schweizerin geriet mit ihrem Wagen aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Auto eines 31-jährigen Ukrainers. Die 30-jährige Ehefrau des Ukrainers sowie die fünfjährige Tochter wurden ebenso verletzt wie die Schweizerin und deren achtjähriger Sohn.