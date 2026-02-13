Unfall auf der A3: Feuerwehr findet nur das leere Auto

Kurz vor 23 Uhr wurde die Feuerwehr Ebreichsdorf am Donnerstag zu einer Fahrzeugbergung auf die A3 bei Kilometer 3,5 in Fahrtrichtung Wien alarmiert. Ihnen bot sich ein ungewöhnliches Bild.

"Bei unserem Eintreffen an der Unfallstelle haben wir zwar ein verunfalltes Fahrzeug am Pannenstreifen vorgefunden, vom Lenker fehlte jedoch jede Spur", so Karl Wagner, Einsatzleiter der Feuerwehr Ebreichsdorf.