Unfall auf der A3: Feuerwehr findet nur das leere Auto
Kurz vor 23 Uhr wurde die Feuerwehr Ebreichsdorf am Donnerstag zu einer Fahrzeugbergung auf die A3 bei Kilometer 3,5 in Fahrtrichtung Wien alarmiert. Ihnen bot sich ein ungewöhnliches Bild.
"Bei unserem Eintreffen an der Unfallstelle haben wir zwar ein verunfalltes Fahrzeug am Pannenstreifen vorgefunden, vom Lenker fehlte jedoch jede Spur", so Karl Wagner, Einsatzleiter der Feuerwehr Ebreichsdorf.
Hintergründe unklar
Ersten Informationen zufolge dürfte der Fahrer die Kontrolle über den Mercedes verloren haben und gegen die Leitschiene geprallt sein. Nachkommende Autofahrer verständigten die Polizei.
Die Hintergründe des Unfalls sowie das Verschwinden des Lenkers sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Feuerwehr barg das beschädigte Fahrzeug mittels Kran und band ausgelaufene Betriebsmittel. Die Einsatzstelle konnte anschließend wieder freigegeben werden.
