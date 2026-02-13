Niederösterreich

Unfall auf der A3: Feuerwehr findet nur das leere Auto

Die Hintergründe sind noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.
13.02.2026, 10:51

Feuerwehrleute bergen nachts ein beschädigtes Auto auf der Autobahn mit einem Kran.

Kurz vor 23 Uhr wurde die Feuerwehr Ebreichsdorf am Donnerstag zu einer Fahrzeugbergung auf die A3 bei Kilometer 3,5 in Fahrtrichtung Wien alarmiert. Ihnen bot sich ein ungewöhnliches Bild

"Bei unserem Eintreffen an der Unfallstelle haben wir zwar ein verunfalltes Fahrzeug am Pannenstreifen vorgefunden, vom Lenker fehlte jedoch jede Spur", so Karl Wagner, Einsatzleiter der Feuerwehr Ebreichsdorf.

Feuerwehrleute bergen nachts ein beschädigtes Auto mit einem Kran auf der Autobahn.

Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden.

Mistelbach: Mann stirbt nach Aufprall gegen Baum

Hintergründe unklar

Ersten Informationen zufolge dürfte der Fahrer die Kontrolle über den Mercedes verloren haben und gegen die Leitschiene geprallt sein. Nachkommende Autofahrer verständigten die Polizei.

Die Hintergründe des Unfalls sowie das Verschwinden des Lenkers sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Feuerwehr barg das beschädigte Fahrzeug mittels Kran und band ausgelaufene Betriebsmittel. Die Einsatzstelle konnte anschließend wieder freigegeben werden.

