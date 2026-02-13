Niederösterreich

Mistelbach: Mann stirbt nach Aufprall gegen Baum

Der Mann war im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.
Ein Verkehrsunfall in Mistelbach hat am frühen Donnerstagabend einen 43-jährigen Einheimischen das Leben gekostet. Der Mann war Polizeiangaben zufolge mit einem Pkw gegen einen Baum geprallt. Er erlag seinen Verletzungen im Landesklinikum in der Weinviertler Bezirksstadt.

Von Straße abgekommen

Der 43-Jährige war von der B46 abgekommen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Nach dem Anprall an den Baum wurde das Auto zurück auf die Fahrbahn geschleudert.

