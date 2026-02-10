Bürgermeister als Ersthelfer: Auto prallte gegen Baum, fünf Verletzte

Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein Pkw von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert. Die fünf Personen, die sich im Fahrzeug befanden, wurden dabei zum Teil schwer verletzt, der Lenker war eingeklemmt.

Bürgermeister als Ersthelfer

Unter den ersten Helfern an der Unfallstelle war der Mitterndorfer Bürgermeister Thomas Jechne. "Bei meinem Eintreffen waren die Einsatzkräfte bereits alarmiert und weitere Ersthelfer vor Ort. Gemeinsam konnten wir die vier bereits aus dem Fahrzeug ausgestiegenen Personen betreuen sowie den noch im Fahrzeug eingeklemmten Lenker bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgen“, schildert der Gemeindechef, selbst aktiver Feuerwehrmann.