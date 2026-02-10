Niederösterreich

Bürgermeister als Ersthelfer: Auto prallte gegen Baum, fünf Verletzte

Der Mitterndorfer Bürgermeister Thomas Jechne betreute mit anderen Ersthelfern die Personen im Unfallwagen, bis die Rettungskräfte eintrafen.
Von Sandra Frank
10.02.26, 10:31

Auf der L4043 zwischen Mitterndorf (Bezirk Baden) und Gramatneusiedl (Bezirk Bruck/Leitha) ereignete sich Montagabend ein schwerer Unfall mit fünf Verletzten.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein Pkw von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert. Die fünf Personen, die sich im Fahrzeug befanden, wurden dabei zum Teil schwer verletzt, der Lenker war eingeklemmt. 

Bürgermeister als Ersthelfer

Unter den ersten Helfern an der Unfallstelle war der Mitterndorfer Bürgermeister Thomas Jechne. "Bei meinem Eintreffen waren die Einsatzkräfte bereits alarmiert und weitere Ersthelfer vor Ort. Gemeinsam konnten wir die vier bereits aus dem Fahrzeug ausgestiegenen Personen betreuen sowie den noch im Fahrzeug eingeklemmten Lenker bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgen“, schildert der Gemeindechef, selbst aktiver Feuerwehrmann.

Feuerwehr rettete eingeklemmten Lenker

Der eingeklemmte Fahrzeuglenker musste von den Feuerwehren Mitterndorf und Gramatneusiedl mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem schwer beschädigten Pkw befreit werden. Parallel dazu übernahmen die Rettungskräfte die medizinische Versorgung der Verletzten.

Im Einsatz standen zwei Notärzte sowie mehrere Rettungsfahrzeuge des Samariterbundes und des Roten Kreuzes. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurden die fünf Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die L4043 war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

