Unfall in Zwettl: 25-Jähriger stirbt bei Traktorabsturz

Ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk Zwettl ist am Montagnachmittag bei einem tragischen Arbeitsunfall in Kirchschlag ums Leben gekommen. Der junge Landwirt verunglückte mit seinem Traktor in einem Waldgebiet, als er mit der landwirtschaftlichen Zugmaschine von einem Waldweg abkam und eine steile Böschung hinabstürzte.

Nach Angaben der Polizei Niederösterreich kam der 25-Jährige mit dem Traktor vom Waldweg ab und stürzte rund 30 Meter eine steile Waldböschung hinab, wobei sich das Fahrzeug mehrmals überschlug. Der junge Mann wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und geriet unter die A-Säule der Zugmaschine, wo er eingeklemmt wurde.

Verunglückter erst nach drei Stunden entdeckt

Erst drei Stunden nach dem Unfall, gegen 19 Uhr, entdeckte der Bruder des Verunglückten das verunfallte Fahrzeug im Waldgebiet und setzte sofort die Rettungskette in Gang. Für den jungen Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät – er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.