Niederösterreich

Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall im Bezirk Zwettl

Polizeiemblem auf einer Uniform.
Eine 51-Jährige und ein 62-Jähriger wurden ins Krankenhaus transportiert.
12.12.25, 08:47
Ein Verkehrsunfall hat am Donnerstag in der Gemeinde Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) zwei Schwerverletzte gefordert. Polizeiangaben zufolge wurden eine 51-Jährige und ein 62-Jähriger - beide hatten jeweils einen Pkw gesteuert - ins Landesklinikum Zwettl transportiert. Am Unfall auf der B38 beteiligt war auch ein Lkw, dessen 50-jähriger Lenker ohne Blessuren blieb.

Der Anhänger des Lastwagens dürfte im Raum Josefsdorf, einer Katastralgemeinde von Groß Gerungs, bei einem Ausweichmanöver ins Schleudern geraten sein. Der 62-Jährige kollidierte mit seinem Auto mit dem Anhänger und stieß in der Folge gegen den Wagen der 51-Jährigen. Das Kfz der Waldviertlerin kam von der Straße ab, touchierte eine Leitschiene und überschlug sich.

