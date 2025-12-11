Autolenker im Bezirk Korneuburg tödlich verunglückt

Ein 44-Jähriger ist Donnerstagvormittag mit seinem Auto im Gemeindegebiet von Hausleiten in seinem Heimatbezirk Korneuburg tödlich verunglückt. Der Pkw fuhr laut Polizei in einer Linkskurve der B4 aus unbekannter Ursache über die Gegenfahrbahn frontal in die gegenüberliegende Leitschiene.

Der 44-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Wrack. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle.