Wechselhaft und unbeständig: So wird das Wetter in Österreich

Das Wetter wird in der kommenden Woche wechselhaft und unbeständig, die Nächte frostig. Untertags sind Temperaturen im zweistelligen Plus-Bereich nicht drinnen. Immerhin sollte im Osten die Sonne öfters zu sehen zu sein als zuletzt, teilte Geosphere Austria am Sonntag mit.

Am Montag erfasst ein weiteres Frontensystem von Westen her Österreich und schwächt sich beim Durchzug ab. Die Schneefallgrenze steigt von Westen her auf 600 bis 1.300 Meter, damit kommt es entlang der Alpennordseite vorübergehend zu Glatteisgefahr. Größere Sonnenfenster öffnen sich im Tagesverlauf in der Osthälfte Österreichs. Der Wind weht in Tirol und Vorarlberg lebhaft aus West, abseits davon oft nur schwach. Die Frühtemperaturen liegen bei - 11 bis - 4 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 0 bis 7 Grad. Am Dienstag verbleibt der Ostalpenraum in einer wechselhaften, westlichen Strömung. Entlang der Alpennordseite und im Norden überwiegen die Wolken und häufig schneit es. In tiefen Lagen ist auch Schneeregen dabei. Abseits der Staulagen lockert es aber zumindest kurz zwischendurch etwas auf.

Im Osten wechseln Sonne und Wolken mit nur einzelnen Schneeregenschauern. Gänzlich niederschlagsfrei und sonnig bleibt es alpensüdseitig sowie im Südosten. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, in exponierten Lagen des Alpenostrandes auch kräftig aus West-Nordwest. Die Frühwerte pendeln zwischen - 5 und 3 Grad. Mehr als 0 bis 9 Grad werden tagsüber nicht erreicht. Weitere Störungszonen am Mittwoch Mit westlicher Höhenströmung ziehen am Mittwoch weitere Störungszonen über Österreich. Nach dem Abklingen letzter Schneeschauer in der Früh im Nordosten trifft tagsüber eine Warmfront ein und bringt der Westhälfte zunehmend Schneefall und Regen, wobei die Schneefallgrenze tagsüber auf 1.000 Meter steigt. Der Wind bläst zunächst im Osten noch mäßig bis lebhaft aus West, tagsüber ist es dann aber generell eher windschwach. Frühtemperaturen: - 7 bis 1 Grad, Tageshöchsttemperaturen: 1 bis 8 Grad.