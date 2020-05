Es wird merklich kühler

Wer noch ein paar spätsommerliche Sonnenstrahlen tanken möchte, der sollte sich ranhalten. Laut Prognose der Meteorologen von Ubimet wird es spätestens mit Anfang der kommenden Woche nämlich wieder merklich kühler.

Am Freitag hält sich im Süden und Osten anfangs stellenweise Hochnebel, der sich bis Mittag meist auflöst. Sonst scheint häufig die Sonne. Am Nachmittag ziehen im Westen ein paar Wolken auf, am Abend sind vom Bregenzerwald bis zum Dachstein einzelne Schauer und Gewitter möglich. Bei leichtem Südföhn wird es warm, 18-27 Grad.

Am Samstag ziehen zunächst im Donauraum und nördlich davon einzelne Regenschauer durch, tagsüber scheint dann überall zumindest zeitweise die Sonne. Am Nachmittag bilden sich vom Bergland einige Schauer und Gewitter. Am ehesten trocken bleibt es von der südlichen Steiermark bis zum Neusiedler See. Bei mäßigem bis lebhaftem Westwind weiterhin warm: 20-27 Grad.

Am Sonntag gehen in den Nordalpen dann schon am Vormittag Schauer nieder, die sich im Tagesverlauf auch auf den Osten und Süden ausbreiten. Dabei sind auch einzelne Gewitter mit dabei. Die Temperaturen bewegen sich von Nord nach Süd zwischen 17 und 25 Grad.

In der Nacht auf Montag erreicht uns aus heutiger Sicht eine kräftige Kaltfront mit der die spätsommerliche Phase zu Ende geht und sich merklich kühleres Wetter einstellt. Am Vormittag regnet es verbreitet und an der Alpennordseite auch kräftig, dabei sinkt die Schneefallgrenze auf 2000 bis 1700m ab. Ab Mittag lockert es im Osten mit kräftigem Nordwestwind auf und es wird trocken, im Süden gibt es zwischen Schauern und Gewittern voraussichtlich auch ein paar sonnige Abschnitte. Höchstwerte: 10-20 Grad.

Aller Voraussicht verläuft der Dienstag im Osten bei starkem Nordwestwind windig und leicht wechselhaft. Im Süden und Westen scheint hingegen tagsüber häufig die Sonne. Temperaturen: 10-20 Grad, am kühlsten im Waldviertel, am wärmsten im Inntal und Osttirol.

Hier geht´s zum KURIER-Wetter