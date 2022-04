Der Winter kommt am Wochenende wieder

Die warmen Tage sind vorerst vorüber. Der Frühling hat sich eine kurze Auszeit genommen, das Wochenende wird kalt. Heute werden die Temperaturen österreichweit zwischen 0 und 6 Grad liegen.

Die Asfinag warnt vor winterlichen Fahrbahnverhältnisse auf den Autobahnen und Schnellstraßen. In Vorarlberg wurde die Lawinenwarnstufe für das Wochenende auf Stufe 3 erhöht.

Das Wetter am Samstag

Heute bringen eine Kaltfront aus Nordwesten und ein Italientief winterliches Wetter nach Österreich. Es bleibt bewölkt und dazu regnet oder schneit es auch zeitweise. Am wenigsten schneit es im Osten. In Wien, im Burgenland und in Niederösterreich wird es dafür im Laufe des Tages regnen.

Die Schneefallgrenze liegt alpennordseitig zwischen tiefen Lagen und knapp 700 Meter Seehöhe. Auch in den südlichen Landesteilen sinkt die Schneefallgrenze bis zum Abend deutlich unter 1.000 Meter.