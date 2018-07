Wetter: Cool bleiben trotz Sommerhitze

Abkühlung versprechen (noch) die heimischen Seen: Der ansonsten frische Achensee in Tirol hat bereits verhältnismäßige „warme“ 19 Grad. Beliebte Badegewässer im Salzkammergut wie Atter-, Wolfgang- und Traunsee kommen auf 22, der Fuschlsee auf 21 Grad. Am Wörthersee in Kärnten und am Bodensee in Vorarlberg zeigt das Wasserthermometer bereits 24 Grad.

An den Seen ist der Platz in Hotels und Ferienwohnungen bereits entsprechend knapp. „Wir sind mitten in der Hauptsaison. Man muss sich schon beeilen, wenn man noch ein paar Tage am See verbringen will“, sagt Simone Fankhauser vom Achensee-Tourismus. Dass immer kurzfristiger gebucht werde, verschärfe die Situation, aber: „Probieren kann man es als Kurzentschlossener immer.“

Auch am Wörthersee sind die Unterkünfte beinahe ausgebucht. „Sie bekommen nicht mehr die Unterkunft, die Sie gerne hätten“, sagt Roland Sint vom Wörthersee-Tourismus. Vereinzelt seien aber noch Zimmer zu haben – „man wird ein bisschen suchen müssen“. Die Region freut sich bereits über kräftige Zuwächse – Sint rechnet wie die Touristiker am Achensee mit einem Plus von rund fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ganz ähnlich ist die Lage im Osten Österreichs, wo die Buchungslage durchwegs sehr gut ist. Rudolf Munzenrieder vom Neusiedler See-Tourismus gibt etwa zu bedenken, dass bei Spontanbuchung nicht mehr auf alle Wünsche eingegangen werden könne, aber durchaus noch Zimmer zu finden seien.

Das wird speziell Wiener freuen, die unter der Hitze in der Stadt leiden. Mitverantwortlich für die steigenden Temperaturen ist übrigens das Hoch „Ingolf“, das derzeit in Skandinavien für verheerende Waldbrände sorgt. Derartige Szenarien sind hierzulande allerdings nicht zu befürchten. Den Prognosemodellen zufolge soll die Hitzeperiode bis Mitte August anhalten und sich somit größtenteils mit den so genannten Hundstagen decken.