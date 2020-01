Wetter am Wochenende: Nebelig und regnerisch

Auch weiterhin ist kein Neuschnee in Sicht. Am Freitag sind vor allem in den Niederungen im Norden, Osten und Südosten sowie am Bodensee und im Rheintal Nebel und Hochnebel zu erwarten, der sich recht zäh gestaltet. Die Nebelschwaden lockern hier auch tagsüber nicht überall auf.

Abseits der Nebelfelder scheint ganztägig die Sonne von einem tiefblauen Himmel. Der Wind weht überwiegend nur schwach. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus elf bis minus ein Grad, die Tageshöchsttemperaturen - je nach Sonne oder Nebel - zwischen einem und neun Grad.

Am Samstag wird von Südwesten schwacher Störungseinfluss wetterbestimmend. Im Westen und Süden ziehen tagsüber vermehrt Wolkenfelder durch, vor allem in Osttirol und Oberkärnten kann es dabei auch leicht regnen, erst oberhalb von rund 1.000 Meter schneit es. Im Norden und Osten startet der Tag in den Niederungen oft nebelig trüb, tagsüber zeigt sich dort dann aber zeitweise die Sonne, ehe nachmittags von Südwesten Wolkenfelder aufziehen. Der Wind weht generell nur schwach. Frühtemperaturen: minus sieben bis minus ein Grad, Tageshöchstwerte nach Nebel, Wolken oder Sonne: null bis sieben Grad.