Winter ade: Das war's mit dem Schnee

Mitunter kommt es dort auch zu Nieseln oder leichtem Regen, dadurch stellenweise und vorübergehend zu Glatteisgefahr. Die Schneefallgrenze bewegt sich meist um oder über 1.000 Meter. Im übrigen Österreich lockert allfällige Restbewölkung voraussichtlich recht bald auf, es gibt dann vermehrt Sonnenfenster. Der Wind weht meist noch schwach aus sehr unterschiedlichen Richtungen. Frühtemperaturen meist zwischen minus fünf und plus einem Grad, tagsüber werden je nach Sonne etwa ein bis acht Grad erreicht.

Montag bringt im Süden Sonne

Am Montag ziehen nördlich der Alpen wiederholt einige Wolken durch und örtlich sind wohl auch Regenschauer dabei. Die Schneefallgrenze steigt jedoch weiter an und befindet sich am Nachmittag oft bei 1.500 Meter. Zwischendurch sind zumindest über dem Flachland auch einige Sonnenfenster dabei. An der Alpensüdseite überwiegt freundliches, oft recht sonniges Wetter. Speziell entlang der Donau in Niederösterreich und im Großraum Wien kann sich für einige Stunden auflebender, recht milder Westwind bemerkbar machen. Sonst bleibt es in den Niederungen eher noch schwach windig. Frühtemperaturen: minus fünf bis plus fünf, Tageshöchsttemperaturen je nach Sonne, Wind und etwaiger Schneelage zwei bis zwölf Grad.

Sturm im Donauraum am Dienstag

Mit Aufzug einer weiteren Wetterfront aus West verdichten sich am Dienstag die Wolken zwischen Vorarlberg und Oberösterreich bereits in der ersten Tageshälfte und es kommt zu Niederschlag. Die Schneefallgrenze liegt anfangs um oder über 1.500 Meter, sinkt aber mit Eintreffen der Kaltfront im Westen wieder auf rund 1.000 Meter. Im übrigen Österreich überwiegt tagsüber meist noch der freundliche, teils auch sonnige Wettercharakter. Im Südosten sind jedoch voraussichtlich umfangreiche Hochnebelfelder anzutreffen. Der Wind dreht mit Störungsdurchzug auf West und frischt regional kräftig auf, am Abend kann es im Donauraum sogar stürmisch werden. Frühtemperaturen: minus vier bis plus sechs, Tageshöchsttemperaturen fünf bis zwölf Grad.