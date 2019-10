"Irrwitziges" Schneeband aus dem Depot

Die Aufregung war absehbar. Doch wie schon in den vergangenen beiden Jahren begannen die Kitzbüheler Bergbahnen bei spätsommerlichen Temperaturen im Tal auf der Resterhöhe am Pass Thurn am Wochenende mit der Präparierung einer Skipiste aus dem Schneedepot.

Die Grünen Mittersill machten am Sonntag darauf aufmerksam, die Salzburger Landespartei zog mit Kritik nach. Die Piste liegt auf Salzburger Landesgebiet. „Offenbar hat man aus der Diskussion letztes Jahr null Komma null gelernt. Kunstschnee mitten in einer Spätsommerlandschaft – sowas sollte es in Zeiten der Klimakrise nicht mehr geben, es ist einfach nur irrwitzig. Dafür haben inzwischen die wenigsten Verständnis“, kritisiert der grüne Klimasprecher Josef Scheinast.