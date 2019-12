Spätes Skivergnügen: Welche Skigebiete bereits geöffnet haben

Den Schal musste man sich zwar eng ums Gesicht ziehen, es war richtig kalt. Doch bei herrlichen Pistenverhältnissen nahmen das die Skifahrer und Snowboarder am Samstag im Skigebiet Stuhleck gerne in Kauf. Die Wintersportler waren mitunter aus Tschechien, Ungarn und sogar Polen angereist. Während im nahe gelegenen Hirschenkogel die Gondel aufgrund der Windböen noch nicht in Betrieb genommen werden konnte, sausten die Gäste am Stuhleck bei leichtem Schneefall die Pisten hinunter. Allgemein scheint die Skisaison mit etwas Verspätung auch für die kleinen Skigebiete richtig loszugehen.

Während Kitzbühel, Ischgl und Co. im Westen Österreichs pünktlich in die Wintersaison starten konnten, bangte man im Osten des Landes um jedes Fleckchen Schnee. Die anfängliche Freude über die Kälte Mitte Dezember wurde kurz vor den Feiertagen zunichtegemacht: Föhnsturm und Regen ließen den gefallenen Schnee wieder schmelzen und machte damit nicht nur einigen Skigebieten einen Strich durch die Rechnung.