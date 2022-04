Wetter: Adriatief sorgt ab Freitag für Unbeständigkeit

Das Adriatief sorgt am Freitag im Großteil des Landes für dichte Bewölkung und Niederschläge. Die westlichen Landesteile sind noch am ehesten wetterbegünstigt, dort zeigt sich bei nur einzelnen Regenschauern gelegentlich auch die Sonne.

Sonst bleibt es häufig den ganzen Tag trüb und immer wieder fällt Regen. Am ergiebigsten ist der Niederschlag ganz im Süden und Südosten. Ostwind kommt auf, der speziell in Oberösterreich für einige Stunden sehr lebhaft werden kann. Die Frühtemperaturen belaufen sich auf zwei bis neun Grad, Tageshöchsttemperaturen acht bis 20 Grad, am mildesten wird es in Nordtirol und Vorarlberg.

Größere Sonnenfenster

Am Samstag muss durch eine feuchte Strömung aus Süd mit viel Bewölkung und gebietsweise auch mit geringer Niederschlagstätigkeit gerechnet werden. Zumindest im westlichen Bergland wird es aber leicht föhnig, dadurch gibt es dort größere Sonnenfenster, ehe gegen Abend an der Vorderseite eines Frankreichtiefs vermehrt Schauer- und einzelne Gewitterzellen entstehen.

Der Wind bläst oft nur schwach bis mäßig, im Donauraum besonders in Oberösterreich aber auch recht lebhaft aus östlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen erreichen drei bis zehn Grad, die Tageshöchsttemperaturen je nach Wolken, Sonnenschein und Föhn elf bis 21 Grad.