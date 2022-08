Werner – an allem schuld

So unsympathisch. Er scheint ein richtiger Unsympathler zu sein, „da Werner“. Er belegt immer die besten Plätze am See, verstellt die wenigen Parkplätze mit riesigen Autos, spricht komisch nach der Schrift und schnappt sich unter Umständen auch den letzten freien Platz im Wirtshaus. Wer ist dieser Werner oder diese Werner (de Werner)? Man kann als de Wernerin erfolgreich ausblenden, dass beim Hinhören aus Werner, Weana wird. Also Bewohnerinnen und Bewohner Wiens.

Widerspruch. Obwohl, wer ein echter Wiener oder eine echte Wienerin ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Eine junge Frau sagte unlängst, alle echten Wiener hätten oberösterreichsches Blut in den Adern. Da werden viele, viele widersprechen. In der Stadt leben immerhin fast zwei Millionen Menschen. Eines muss man aber zugeben: Es gibt doch immer wieder zarte Hinweise, dass die Oberösterreicher durchaus Einfluss auf die Entwicklung der Stadt hatten.

Kane Tanz machen. Der „Weana Tanz“ soll mit den Linzer Geigern nach Wien gelangt sein. Der Stadtname Linz war auch ein Synonym für „donau-aufwärts“. Die Musikanten kamen auf Kähnen und Flößen. Sie spielten in den Gasthäusern Ländler und Tänze, die die Wiener schnell für sich entdeckt haben. Man könnte es auch kulturelle Aneignung nennen. So waren sie halt immer schon, de Weana. Was gefällt, wird wienerisch, egal woher es kommt. Also einfach kane Tanz machen (nicht aufregen).