"Werde diesen Tag nicht überleben": Das Verschwinden von Adrian Lukas

Für Richard Lukas ist es ein Morgen wie jeder andere. Als er aufsteht, weiß er nicht, dass dieser Tag sein Leben für immer verändern soll.

Er blickt auf sein Handy. Da ist eine neue Nachricht von seinem Sohn Adrian. „Papa, ich weiß nicht, ob ich heute überlebe!“, steht da. Und: „Wenn ich mich in einer Stunde nicht melde, ist es das Ende! Mein Wunsch: Beerdigung neben Oma und Opa“.

Es ist der 26. September 2017, als Richard Lukas die SMS seines Sohnes liest. Geschickt wurden sie am Vortag, dem 25. September. Zwischen Vater und Sohn liegen zu diesem Zeitpunkt rund 700 Kilometer, denn der 35-jährige Adrian befindet sich in Sankt Anton am Arlberg in Tirol, sein Vater in Görlitz in Sachsen (Deutschland).

Adrian ist gelernter Physiotherapeut und Masseur, im Herbst 2017 ist er aber gerade arbeitslos, darum vermittelt ihm sein Vater einen Job: Mit einem Bekannten der Familie könne Adrian nach Tirol fahren, um dort mit diesem gemeinsam auf der Baustelle eines Hotels zu arbeiten. Adrian willigt ein und macht sich zusammen mit dem Kollegen am 20. September 2017 auf den Weg nach Sankt Anton. Dort ist in der Zwischensaison wenig los. Statt Touristen sind Bauarbeiter aus aller Welt in dem kleinen Ort, um ihn für den Saisonstart fit zu machen. Nur fünf Tage nach seiner Ankunft schickt Adrian seinem Vater die rätselhaften Nachrichten. Nachdem der Vater die SMS am Morgen des 26. September gelesen hat, erhält er einen Anruf. Am anderen Ende der Leitung ist der Bekannte, jener Mann, mit dem Adrian nach Tirol aufgebrochen ist. Er teilt dem Vater mit, dass sein Sohn vermisst wird.