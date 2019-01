Wer die Gewinner und Verlierer des Schneechaos sind

„Wir freuen uns über den vielen Schnee“, sagt Veronika Scheffer, Geschäftsführerin der Bergbahnen Zauchensee und Obfrau der Salzburger Seilbahnwirtschaft. Andere leiden allerdings inzwischen unter dem nicht enden wollenden Schneefall. Der KURIER hat sich angesehen, wer die Gewinner und wer die Verlierer der aktuellen Wetterlage sind.

Plus: Skigebiete „Wir haben gute Bedingungen“, sagt Scheffer. Viele Bergbahnen können ihren Gästen traumhafte Bilder und beste Bedingungen bieten. Der Betrieb bis in die Osterferien ist für viele Skigebiete – auch in mittleren Lagen – gesichert. Dazu sparen sich die Wintersport-Zentren für die restliche Saison die Beschneiungskosten. Gewinner sind auch die kleinen Skigebiete im lawinensicheren Flachland in Niederösterreich. Die Liftbetreiber im Waldviertler Skidorf Kirchbach berichten von vielen Tagesgästen und ausgebuchten Skikursen. Auch in Karlstift und Harmanschlag spricht man von den besten Pistenbedingungen seit Langem.