Wenn’s "dumpa“ wird, mehren sich die Einbrüche

Die Wintermonate bringen einige Tücken mit sich. Unter anderem, dass es früher dunkel wird, als einem oft lieb ist. Erfreut darüber könnten jedoch Einbrecher sein – im Herbst kommt es vermehrt zu sogenannten Dämmerungseinbrüchen.

Erst am Montag stiegen in der Stadt Salzburg unbekannte Täter in eine Erdgeschoßwohnung ein, entwendeten zwei Tresore und stahlen Münzen, Schmuck und Sparbücher. Der Schaden dürfte bei rund 300.0000 Euro liegen. In der Nacht zuvor war wiederum in ein Bürogebäude in Bergheim (Flachgau) und in ein Gasthaus in der Stadt Salzburg eingebrochen worden. Im ersten Fall wurde ein Wandtresor mitgenommen. Im zweiten aus einer Schublade eine Schlüsselkassette mit Bargeld gestohlen.

Und in OÖ waren Diebe unterwegs: Am Dienstag zwängte sich ein bisher unbekannter Täter durch ein Kellerfenster. Er wurde jedoch vom Besitzer ertappt und floh ohne Beute.