Wenn Studentenleben Luxus wird

Ein Fitnessstudio, ein Amphitheater, ein Restaurant und eine „ Gaming Zone“ mit Tischfußballtisch. Diese Räumlichkeiten würde man vielleicht in einem Luxushotel erwarten, nicht aber in einem Studentenheim. Genau diese Bequemlichkeiten wird „The Student Hotel“ in der Wiener Nordbahnstraße (2. Bezirk) aber beinhalten. Mit 820 Zimmern wird es das größte Heim Österreichs.

Dass der Bedarf für neue Zimmer durchaus gegeben ist, zeigte sich erst gestern, Samstag, am Helmut-Zilk-Park in Wien (10. Bezirk). Dort haben 165 Studierende ihr neues Heim im „Smartments Student“ bezogen. Alle Zimmer waren in kürzester Zeit vergeben, vermeldete der deutsche Projektentwickler GBI AG. Er ist nicht der Einzige, der in diesen Sektor investiert. Laut Immobiliendienstleister CBRE wurden 2017 250 Mio. Euro in studentisches Wohnen und Mikroapartments gesteckt – ein Rekordwert für Österreich.

Aber Wien ist derzeit ja auch die größte Studentenstadt Zentraleuropas. Knapp 200.000 Studierende bilden sich hier weiter. Kein Wunder, dass in diesem Bereich Wohnprojekte entstehen. In der Bundeshauptstadt sollen es in den kommenden Jahren 3350 Wohneinheiten sein. Am Hauptbahnhof wird etwa ein zweites „The Fizz“ gebaut und im DC Tower soll ebenfalls ein großes Heim entstehen.