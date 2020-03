Wenn Politiker um ihr Leben fürchten

Am allerschlimmsten findet er aber, dass er alledem scheinbar zufällig ausgesetzt war, es gab keine Verbindung zum Täter: „Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, der Mann ist nicht einmal aus der Gemeinde. Er ist ein fanatischer ÖVP-Anhänger und nur weil wir SPÖ-Politiker sind, waren wir seinem Hass ausgesetzt.“

Zum Leben eines Bürgermeisters gehöre es, dass es immer jemanden gebe, egal wie gewissenhaft man Entscheidungen treffe und wie beliebt man sei, der unzufrieden ist. In seiner Amtszeit erhielt Kessler immer wieder einmal anonyme Beschimpfungen oder Briefe. In den Schreiben hätten sich Bürgerinnen und Bürger über Entscheidungen, die in der Gemeinde getroffen wurden, empört.

Das sei noch schlimmer, als wenn man den Absender kennt, schildert der Bürgermeister. Denn dann könne man sich nicht mit der betreffenden Person „darüber unterhalten, was nicht passt“.