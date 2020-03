Politiker im Visier: Tote Mäuse und giftige Pralinen

Das geht unter anderem aus der vom Österreichischen Gemeindebund durchgeführten Bürgermeister-Studie 2019 hervor. Rund 60 Prozent der Teilnehmer sagen, dass sie sich stärker rechtfertigen müssten. Für über ein Drittel sind dafür Drohungen, Beschimpfungen und Verleumdungen ausschlaggebend. Bei einer vom Magazin Kommunal durchgeführten Umfrage geben rund 42 Prozent der Gemeinden an, dass sie Erfahrungen mit Einschüchterungsversuchen, Übergriffen, Drohbriefen und Hass-eMails haben. Dabei reicht das Spektrum von Beschmierungen des Gartenzauns bis hin zu tätlichen Angriffen, wie die folgenden Beispiele zeigen.

Fohnsdorf, Stmk.

Im November 2003 wurde auf Bürgermeister Johann Straner geschossen. Er wurde dabei lebensgefährlich verletzt, überlebte das Attentat aber.

Spitz/ Donau, NÖ

Im Februar 2008 erhielt Bürgermeister Hannes Hirtzberger eine Schachtel Pralinen mit einer Grußkarte, auf der stand; „Du bist für mich etwas ganz Besonderes“. Die Süßigkeiten waren mit Strychnin vergiftet. Hirzberger überlebte, ist aber seither ein schwerer Pflegefall.

Weißkirchen/Traun, OÖ

Im März 2008 wurden Säureattentate in Weißkirchen an der Traun verübt. Diesmal richtete sich die Gewalt nicht gegen den Bürgermeister, sondern gegen drei Gemeindemandatare. Sie erhielten per Post Pakete mit einer ätzenden Flüssigkeit.