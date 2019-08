Weniger illegale Migration: Schlepper weichen auf andere Routen aus

Der Rückgang 2018 in Österreich erklärt sich laut Tatzgern dadurch, dass die Schlepper auf andere Routen zurückgriffen und Österreich gemieden hätten. "Außerdem ergaben Befragungen von Geschleppten, dass sich Österreich nicht mehr unter den Top-Fünf-Zielländern befand."

Ein weiter Grund war der Rückgang der Kriegshandlungen in Syrien und am Festhalten der Türkei an dem mit der EU ausverhandelten Migrationspakt.

Weniger Migranten aufgegriffen

Die Menge der aufgegriffenen Migranten, die durch Menschenschmuggler ins Land gebracht wurden, ging von 8.994 (2017) auf 2.843 zurück (minus 68,4 Prozent). Die übrigen illegal eingereisten Personen, die im vergangenen Jahr von den Behörden entdeckt wurden, waren ohne Schlepperhilfe nach Österreich gekommen.