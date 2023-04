Weil er "cool sein wollte": 14-Jähriger droht Mitschülern mit Waffe

Beängstigende Szenen haben sich Dienstagmittag in Spittal an der Drau (Kärnten) abgespielt. Wie die Polizei am Nachmittag bekannt gab, bedrohte ein 14-Jähriger zwei seiner Mitschüler (14 und 15 Jahre) mit einer geladenen Schreckschusspistole.

Pistole an Schläfe gehalten

Dabei hielt er dem 15-Jährigen die Pistole an die Schläfe und bedrohte ihn mit dem Umbringen. Beide Opfer flüchteten auf die gegenüberliegende Straßenseite und stiegen dort in einen öffentlichen Bus. Der 14-jährige Tatverdächtige flüchtete vorerst und konnte kurze Zeit später, aufgrund einer Personenbeschreibung eines Zeugen, in der Nähe des Tatortes entdeckt werden.

Die einschreitenden Polizeibeamten bemerkten die Waffe in der Hosentasche des 14-Jährigen und entrissen ihm diese sofort. Der Tatverdächtige wurde sofort festgenommen. Bei der Personendurchsuchung fanden die Polizeibeamten noch sechs weitere Patronen und stellten diese sicher.

Waffe nahm er auch in Schule mit

Bei seiner Einvernahme gab er an, er habe niemanden bedroht. Da er cool sein wolle, führe er eben eine Waffe mit sich. Diese habe er vor rund zwei Wochen in einem Wald gefunden und führe diese auch in der Schule mit. Der 14-Jährige wird auf freiem Fuße von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.