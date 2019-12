Weihnachtsabend: Die Geburt der Kaiserin Elisabeth

Am Weihnachtsabend des Jahres 1837 wird dem bayerischen Herzogspaar Ludovika und Max in München eine zweite Tochter, die spätere Kaiserin Elisabeth, geboren. Sisi, wie sie bald genannt wird, war um drei Jahre jünger als ihre Schwester Helene – die 15 Jahre später in Bad Ischl als Braut für Kaiser Franz Joseph ausersehen wurde, der sich aber bekanntlich für Sisi entschied.

Elisabeths Geburt wird unter genauer Einhaltung des höfischen Zeremoniells durchgeführt. Sisi kommt an diesem 24. Dezember um 22.43 Uhr zur Welt. Kaum geboren, werden mehrere als Zeugen nominierte Staatsmänner in das weiße Boudoir der Herzogin in Bayern geführt, wo ihnen die Hebamme die eben geborene kleine Prinzessin zeigt.