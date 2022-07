Weibliche Leiche in Waldstück in Tirol gefunden

Im Bereich Klosterberg in Innsbruck ist Mittwochvormittag in einem sehr steil abfallendem Waldgebiet eine weibliche Leiche gefunden worden. Vermutlich handelt sich dabei um eine seit vergangenen Freitag abgängige, 87-jährige, demenzkranke Frau, teilte die Polizei mit. Es bestünden "Anhaltspunkte" dafür, hieß es. Die Frau dürfte verunfallt sein. Klarheit soll eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion bringen.

Die Frau galt seit Freitagfrüh in Axams (Bezirk Innsbruck-Land) als vermisst. Laut einem Zeugen könnte sie in einen Postbus eingestiegen sein und diesen am Innsbrucker Hauptbahnhof verlassen haben.