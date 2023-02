Wegen Terrorverdacht in London verhaftet: Österreicher bekennt sich nicht schuldig

Der österreichische Staatsbürger habe vor Gericht berichtet, er sei zuvor noch nie nach Großbritannien gereist, vermeldete "Iran International". Er soll mit der Unterstützung eines Bekannten namens "Othman" nach London gekommen sein; diesen kenne er noch aus seiner Zeit in Tschetschenien.

Der 30-Jährige bleibt laut PA weiterhin in Haft und soll am 3. März am Londoner Zentralen Strafgerichtshof, dem "Old Bailey", erneut vor Gericht erscheinen.