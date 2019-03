Wegen Sturmwarnung: ÖBB streichen Nachtzüge nach Deutschland

Mit Orkanböen bis Windstärke 12 ist am Sonntag das Sturmtief "Eberhard" über den Westen und die Südhälfte Deutschlands gezogen. Ein Autofahrer starb bei Bestwig im Sauerland, als ein entwurzelter Baum während der Fahrt auf sein Auto fiel.

Die ÖBB haben deshalb alle Nachtzüge von Österreich nach Deutschland annulliert, insgesamt sechs sind es an der Zahl. Für den Fall, dass Reisende an den Bahnhöfen stranden, bereitete die Bahn Übernachtungszüge am Bahnhof Innsbruck und am Hauptbahnhof Wien vor, sagte ein Sprecher. Die bereits gekauften Tickets sollen laut ÖBB am Montag in den regulären Tageszügen gelten.