Was Salzburgs Bergretter mit der höheren Förderung vorhaben

Die Zahl der Einsätze ist explodiert. „Wir hatten in den letzten drei Jahren einen Zuwachs an Einsätzen von 50 Prozent“, sagt Balthasar Laireiter, Landesleiter der Salzburger Bergrettung. Das geänderte Freizeitverhalten, das die Menschen im Sommer wie im Winter verstärkt in die Berge drängen lässt, ist in Kombination mit den stetig steigenden Touristenzahlen verantwortlich für den starken Zuwachs an Einsätzen.

Alleine im Jahr 2018 waren es für die Salzburger Bergrettung rund 700 Einsätze, das sind im Durchschnitt knapp zwei pro Tag. Nun hat die Landespolitik reagiert und die Förderung erhöht. Diese bemisst sich nicht an der Zahl der Einsätze. Pro Einwohner gibt es aktuell rund einen Euro, ab kommendem Jahr soll der Betrag auf 1,40 Euro steigen. Das entsprechende Landesrettungsgesetz befindet sich aktuell in Begutachtung.