Leichtsinn gefährdet Einsatzkräfte: Bergrettern platzt der Kragen

„Das ist wie eine Mausefalle“, beschreibt Eder das steile Gelände. Als die zwei Freerider aus dem Bezirk Zell am See schließlich auch die Leitstelle anrufen, nimmt der Bergretter Kontakt zu den 20-Jährigen auf. „Als ich mir dann die Frage erlaubt habe, warum sie bei Warnstufe 4 ins freie Gelände fahren müssen, habe ich zu hören bekommen, dass wir jetzt gefälligst schauen sollen, dass wir sie rausholen. Wenn jemand so unverantwortlich ist und in solche Hänge fährt, da gehören wirklich Strafen her“, fordert Eder.

Toni Mattle, VP-Vizelandtagspräsident und stellvertretender Leiter der Bergrettung Tirol, hatte wegen eines ähnlichen Falls bereits am Mittwoch gefordert, dass bei grober Fahrlässigkeit im freien Gelände Geldstrafen verhängt werden können. Denn mit derartigem Verhalten würden letztlich auch die Retter gefährdet.