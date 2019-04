Was Preuners Regierung in den kommenden fünf Jahren vorhat

Zwei Verhandlungsrunden sind bereits absolviert, ab Montag geht es ins Finale. Bereits am Dienstag sollen die Parteiengespräche über ein Arbeitsübereinkommen für die kommenden fünf Jahre mit der Aufteilung der Ressorts abgeschlossen sein. Am Montag verhandelt die Parteienrunde unter Federführung von ÖVP-Bürgermeister Harald Preuner die Themen Bildung, Wirtschaft und Kultur, am Dienstag stehen Verwaltung und Kontrolle – und eben die Ressorts – auf dem Programm.

Die heißesten Eisen im Wahlkampf haben die Verhandler in ihren ersten Runden unmittelbar vor und nach den Osterferien bereits hinter sich gebracht. Allzu ambitionierte Beschlüsse gab es aber weder im Bereich Wohnen noch beim Verkehr. Bei neu gewidmeten Flächen wird in Zukunft, wie von der ÖVP gefordert, ausschließlich die Widmungskategorie „förderbarer Wohnbau“ angewendet. Das heißt, es wird keine neuen Flächen für frei finanzierte Wohnungen mehr geben. Stattdessen wird es bei jedem Projekt eine fixe Aufteilung von 75 Prozent Miet- und 25 Prozent Eigentumswohnungen geben. Dazu gibt es einen Preisdeckel von knapp 5.800 Euro.