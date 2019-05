Was ist mit unserem Wetter los?

Es ist zu kalt und zu nass im Wonnemonat Mai. So viele Hochzeiten sind ins Wasser gefallen, mit Bräuten in traumhaften Kleidern, in dicke Wolldecken gepackt.

Fühlt sich so die Erderwärmung an?

Wenn es nur so einfach wäre. Schlechtes Wetter lässt noch lange nicht auf Veränderungen des Klimas schließen. Klima ist die Summe des Wetters durch jahrzehnte- bis jahrhundertelange Beobachtungen.

Warum aber ist der Mai, abgesehen von einer nur kurzen Besserung am Wochenende, so kalt und grauslich?

„Kaltlufteinbrüche Mitte Mai gehören zum Standardrepertoire unseres Wetters. Wenn um diese Jahreszeit arktische Luftmassen nach Mitteleuropa gelangen, sind die halt noch kalt“, erklärt Herbert Formayer, Professor für Meteorologie an der Boku.