Bauernregeln: Landwirte haben gelernt, mit Wetterextremen zu leben

5,5 Grad Celsius Außentemperatur zeigt das digitale Thermometer in der Bauernstube von Marianne Senk in Unterwindhag im niederösterreichischen Waldviertel an. Nichts Ungewöhnliches mitten im November. Ein Blick aus dem Fenster offenbart das, was im Spätherbst üblich ist: Zu sehen ist eine grautrübe Hügellandschaft mit einer dichten Wolkendecke und Regen. Seit Tagen erlebe sie das gleiche Szenario, sagt Marianne. Wäre da nicht der Stehkalender auf der hölzernen Rückenlehne ihrer Eckbank – man würde kaum glauben, dass eigentlich Mitte Mai ist.