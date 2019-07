Was in Salzburg abseits der Festspiele im Sommer los ist

Am Freitagabend hat der Festspielsommer mit dem Fackeltanz auf dem Residenzplatz inoffiziell begonnen. Es war der Höhepunkt des Festes zur Festspieleröffnung, das auch heute, Samstag, noch die ganze Stadt zur Bühne macht. Am Samstagabend beginnt eine Woche vor der Eröffnung mit der Premiere des Jedermanns am Domplatz auch das offizielle Programm der Festspiele. Die Wetterprognose ist übrigens gut, es wird heiß, die Gewittergefahr ist gering.

Der KURIER gibt einen Überblick, was abseits des Festspielprogramms in den nächsten Wochen in der Stadt los ist. Einen direkten Bezug hat naturgemäß das Fest zur Eröffnung, das die Bindung der Salzburger zu ihren Festspielen stärken soll. Darum findet das Programm auch bei freiem Eintritt statt.

Schauspielerin Mavie Hörbiger liest am Samstag, nur wenige Stunden vor ihrem Auftritt als „Werke“ beim Jedermann, aus „Traurigkeit der Erde“ um 14 Uhr in der Salzburgkulisse.

Am Waagplatz gibt es ab 19 Uhr die sommerliche Weihnachtskomödie „Alles Heilige“ des Salzburger Straßentheaters über das harte Adventsgeschäft in Salzburg. Mit dem Stück ist das Straßentheater bis 11. August in Stadt und Land auf Tour.

Die Salzburger Kunstszene nutzt die Anwesenheit vieler kulturaffiner Gäste in der Stadt für ein prall gefülltes Ausstellungsprogramm: So eröffnet etwa die Galerie Weiz am Samstag ihre Festspielausstellung, die dem 90. Geburtstag von Wolfgang Hollegha gewidmet ist. Bis zum 7. September zeigt die Galerie frühe Papierarbeiten bis hin zu aktuellen Papierarbeiten und Ölbildern.