Was die US-Army vom Bundesheer lernen kann

„Do you want a lawyer?“, fragt der österreichische Militärpolizist den Verdächtigen. „Wollen Sie einen Anwalt?“ Danach stellt sein amerikanischer Kollege weitere Fragen. Alle drei Beteiligten sind Militärpolizisten und an der derzeit laufenden gemeinsamen Übung „All in“ der österreichischen und der US-amerikanischen Militärpolizei beteiligt.

Insgesamt 100 Soldaten, je 50 aus Österreich und den USA, üben derzeit in der Salzburger Schwarzenbergkaserne für gemeinsame internationale Einsätze. Im Kosovo versehen aktuell Militärpolizisten aus den beiden Ländern gemeinsam Dienst. Das bei der Übung angeeignete Wissen können die Streitkräfte theoretisch aber bei Aufgaben weltweit anwenden.