Was die Tiroler Gemeindewahlen für die Landtagswahlen bedeuten

„Die Volkspartei ist und bleibt die Bürgermeister- und Gemeinderatspartei in Tirol“, lautete das Fazit von Landeshauptmann Günther Platter am Montag. Schon jetzt – also noch vor den Stichwahlen am 13. März – stünden deutlich mehr als 200 bürgerliche Bürgermeister fest.