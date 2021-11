Es wird eine Wintersaison geben. Zumindest in dem Punkt sind sich die Tourismusverantwortlichen, Seilbahnbetreiber und Politiker einig, wenn auch unter strikten Corona-Regeln: Ohne 2-G-Nachweis, also geimpft oder genesen, gibt es für Wintersportler keine Fahrt in einer Gondel, keine Jause in der Hütte.

Und weitere Verschärfungen sind nie ganz ausgeschlossen (siehe Seiten 3 und 4). Aber immerhin, die Saison startet nach einem touristischen Horrorjahr laut aktuellem Stand heuer wenigstens zum üblichen Zeitpunkt. Allein in der Steiermark brach der Wintertourismus um 80 Prozent im Vergleich zu 2019 ein. Aber ein positiver Trend in ganz Österreich: Die Einheimischen haben wieder mehr Lust auf Urlaub daheim.