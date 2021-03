Was auf den Gast im Schanigarten wartet

Mario Pulker macht es nicht, er sperrt am 27. März den Gastgarten in seinem Betrieb in Niederösterreich nicht auf. Das rentiere sich nicht, bedauert der Fachgruppenobmann der Gastronomie angesichts der zu erwartenden Beschränkungen. Ihm würden es viele Kollegen gleich tun wollen, bedauert er. „Es wollen nur wenige aufsperren.“



Wie viele Lokale würden von Öffnung profitieren?