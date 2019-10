Warum Salzburgs Autobahn-80er bald Geschichte sein könnte

In die seit Jahren geführte Diskussion um Tempo 80 auf der Salzburger Stadtautobahn kommt langsam Bewegung. Die FPÖ hat wie jedes Jahr im Landtag einen Antrag eingebracht, mit dem Ziel die Tempobeschränkungen wegzubekommen. Dieser Antrag wurde am Mittwoch zwar klar abgelehnt, dennoch dürfte sich in den nächsten Jahren beim Tempolimit etwas tun. „Je nach Meteorologie werden wir in zwei, drei Jahren soweit sein, dass wir die Beschränkung nicht mehr brauchen werden“, sagte Alexander Kranabetter vom Referat Immissionsschutz des Landes im Landtag.

Die Freiheitlichen stützen sich in ihrer Ablehnung vor allem auf die Unfallstatistik. Diese kommt auf ein deutlich höheres Unfallrisiko bei Tempo 80 als bei Tempo 100. Dies ergaben zumindest die Daten bis Ende 2017. Die Unfallstatistik für 2018 liegt noch nicht vor. Laut Verkehrsexperten liegen die höheren Unfallzahlen daran, dass Lkws und Pkws bei Tempo 80 gleich schnell fahren dürfen.