Salzburg: Dicke Luft wegen gefährlicher Abgase

Mit der Gesundheit von rund 3000 Anrainern entlang einer Autobahn lässt sich in Wahlkampf-Zeiten kaum argumentieren, wenn es um Geschwindigkeitsbegrenzungen geht. Der Luft-80er auf der Salzburger Stadtautobahn (nach Testphase endgültig im März 2015 als flexibles Limit eingeführt, um Stickstoffdioxid-Belastung zu reduzieren, Anm.) ist eines der dominanten Themen vor der Landtagswahl am kommenden Sonntag. Bei mehreren Zehntausend Autofahrern, die sich täglich über das Tempolimit ärgern, verwundert das kaum.

„Sollten wir in Regierungsverantwortung kommen, ist der 80er auf der Autobahn das Aller-aller-aller-Erste, das wir sofort abschaffen“, versprach FPÖ-Spitzenkandidatin Marlene Svazek ihren Anhängern beim Wahlkampfauftakt. Zuletzt stellte sogar Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) den Luft-80er infrage. Er wolle das Tempolimit „evaluieren“, nämlich dahingehend, ob man „100 wieder einführen“ könne, sagte Haslauer in der Elefantenrunde der Spitzenkandidaten in der ORF-Pressestunde. Sollte der 80er „aus Umweltgründen“ bleiben müssen, will er im Gegenzug „im Sinne der Verkehrssicherheit“ das Tempolimit für Lkw auf 60 km/h senken.