Warum die Renovierung des Goldenen Hirschen ein "Riesenakt" ist

Eine Herzensangelegenheit

Neben dem Haupthaus wird auch das Kupferschmiedhaus, die auf der gegenüberliegenden Seite der Getreidegasse liegende Dependance, renoviert. Insgesamt wird es weiterhin 70 Zimmer geben. Für Wild ist es nicht die erste Großinvestition in Salzburg. 2005 hatte er das Hotel Schloss Mönchstein am Mönchsberg übernommen. In drei Etappen brachte der Nebenerwerbshotelier auch dieses Fünfsternehotel auf den neuesten Stand.

Dort investierte Wild insgesamt 25 Millionen Euro in die Modernisierung. Der Hirsch sei aber eine besondere Herzensangelegenheit, sagt Wild: „Er ist ein tolles Objekt. Ich liebe die Stadt, ich liebe die Festspiele und ich liebe die Menschen in der Region. Deshalb habe ich das gemacht.“