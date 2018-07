Der Sommer, ein Fest: Schauplatz Salzburg

Ja, in Salzburg zur Festspielzeit geht es auf diesem halben Kilometer zu wie in einem Tollhaus. Versteht sich, bei einer Besucherzahl von mehr als einer Million Gäste im Jahr. Zum Vergleich. Salzburg in der Nebensaison erinnert mit seinen gerade einmal 152.367 Einwohnern eher an ein Städtchen als an eine echte Metropole. „Provinziell“, schimpfte Thomas Bernhard über das beschauliche Leben hier. „Wie hasse ich diese mittelgroßen Städte mit ihren berühmten Baudenkmälern, von welchen sich ihre Bewohner lebenslänglich verunstalten lassen. Kirchen und enge Gassen, in welchen immer stumpfsinniger werdende Menschen dahinvegetieren. Salzburg, Augsburg, Regensburg, Würzburg, ich hasse sie alle, weil in ihnen jahrhundertelang der Stumpfsinn warm gestellt ist.“

In seinen jungen Jahren freilich klang er anders. Damals verfasste der streitbare Schriftsteller geradezu eine Ode an diesen Ort:

„Du schöne Stadt am Salzachfluss,

ich schloss dich in mein Herz,

trotz täglich starkem Regenguss,

und kindlich hartem Schmerz."