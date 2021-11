Warum die Erde in Österreich heuer viel öfter bebte

Das heftigste Beben, das in der Alpenrepublik jemals gemessen wurde, ereignete sich übrigens im Jahr 1590 vor der Haustüre von Wien in Ried am Riederberg – mit einer Magnitude von 5,9. Als Erdbebenhotspots in Österreich gelten übrigens das Wiener Becken, Schwadorf, Seebenstein, das Mürz- und das Inntal.

Klimawandel und Beben

„Wenn es zu einem heftigen Erdbeben kommt, sagen die Leute: Das hat es noch nie gegeben. Gemeint ist damit, in ihrem Leben“, sagt Lenhardt und erinnert sich an das Seebenstein-Beben 1972, das er selbst miterlebt hat, und das als letztes starkes Erdbeben in Wien und Niederösterreich gilt.

Ob es einen Trend gibt, den Seismologen beobachten? „Gegen alle Trumpschen Theorien: Nein. Erdbeben haben auch nichts mit dem Klimawandel zu tun.“

Eines hat Lenhardt, der seit zehn Jahren die Geophysik leitet, beobachtet: „An Dienstzeiten halten sich Erdbeben nicht. 75 Prozent finden außerhalb statt.“