Warum der Konflikt Wald gegen Wild in Gastein eskalierte

20.000 Lärchen verbissen

Die Bundesforste setzten teils auf Naturverjüngung, teils auf künstliche Aufforstung. Bei der Naturverjüngung wird die Wiederaufforstung quasi der Natur überlassen. In Revieren, wo sich die Wildmenge in Grenzen hält, funktionierte auch die Naturverjüngung gut. Nach etwas mehr als 15 Jahren entwickelt sich der Wald planmäßig.

Anders schaut es in dem Gebiet in Nachbarschaft der Rotwildfütterung aus – trotz künstlicher Aufforstung. Nicht zuletzt wegen des Klimawandels setzten die Bundesforste dort auf die Lärche. Sie ist generell widerstandsfähiger und als Tiefwurzler auch gegen Stürme besser geschützt. „Wir haben in dem Gebiet 20.000 Lärchen gesetzt. Wenn mir jemand noch eine Lärche davon zeigen kann, die nicht verbissen ist, kriegt er ein Bier“, meint Üblagger.