Warum der Ausbau am Deutschen Eck seit zwei Jahren auf Eis liegt

Es ist wohl Österreichs bekanntester Autobahnabschnitt, der nicht innerhalb der Grenzen des Landes liegt. Wer die bayerische Autobahn A8 – das Große Deutsche Eck – nicht aus eigener Erfahrung kennt, kennt sie aus dem Verkehrsfunk. Dort ist die staugeplagte Strecke Dauergast. Seit Jahren wird über einen Ausbau des Abschnitts von Rosenheim bis zur Grenze am Walserberg diskutiert.

Dieser Abschnitt ist der Hauptteil des Großen Deutschen Ecks, überwiegend zweispurig und großteils in die Jahre gekommen. Die Autobahn wurde in den 1930er-Jahren unter NS-Herrschaft gebaut und soll nun in beiden Richtungen dreispurig werden.