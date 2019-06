Lkw-Staus wegen Grenzkontrollen: Autobahn braucht Sanierung

Die deutsche Innenpolitik sorgt indirekt auf österreichischer Seite der Autobahn Salzburg-München für eine Baustelle. „Durch die 2015 aufgenommenen Grenzkontrollen wurde der rechte Fahrstreifen durch Lkw-Staus in den vergangenen Jahren stark in Mitleidenschaft gezogen. Besonders in den heißen Sommermonaten hat der stehende Schwerverkehr in der Autobahn immer tiefere Spurrinnen hinterlassen“, sagt Projektleiter Nico Hosp von der Asfinag.

Seit dem vergangenen Wochenende wird der betreffende Fahrstreifen saniert. Kosten wird das ganze rund 750.000 Euro, die Arbeiten sollen bis 22. Juni, also noch vor der Hauptreisezeit, abgeschlossen sein. Wegen des Pfingstwochenendes wird das Vorhaben auf dem etwa zweieinhalb Kilometer langen Abschnitt in zwei Etappen abgewickelt.

Von kommendem Samstag bis Sonntag, den 16. Juni, ruhen die Arbeiten. Aufgrund der hohen Beanspruchung wird ein spezieller Asphalt aufgetragen. Dass die Arbeiten nun, am Beginn der Hauptreisezeit, anfallen, liegt an einer anderen Großbaustelle: Aufgrund der Pistensanierung am Salzburger Flughafen stand im Mai im gesamten Land Salzburg kein Asphalt zur Verfügung.