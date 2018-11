Warum das Wetter verrücktspielt

Dadurch lässt sich auch die aktuelle lange Phase milden Wetters erklären. Da der Klimawandel in der Arktis wesentlich stärker ausgeprägt ist, als in anderen Regionen der Welt, verringern sich die Temperaturunterschiede zwischen Arktis und Tropen. Dieser Effekt schwächt das Westwindband ab, das für das Wetter in Mitteleuropa wichtig ist. Dadurch kommt es seltener zu Wetterwechseln, Hochdruck- und Tiefdruckgebiete halten sich also länger. „Das führt dazu, dass wir öfter festgefahrene Wetterlagen wie aktuell haben“, sagt Zimmermann.

So hängen die warmen Temperaturen und die Dürre der vergangenen Monate zwar nicht direkt zusammen, sie haben aber dieselbe Ursache: Ein sich immer wieder neu bildendes Hochdruckgebiet über Skandinavien. Eine längerfristige Prognose, wie es nun in den nächsten Wochen weitergeht, sei relativ unseriös, meint der Meteorologe. Aber: „Die Modelle deuten vorerst weiterhin auf überdurchschnittliche Temperaturen hin. Tendenziell sagen alle einen zu warmen Winter voraus“, so Zimmermann. Das ist keine Sensation, da zuletzt praktisch jeder Winter zu warm ausgefallen ist.